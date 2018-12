L'equip campió del Manresa FS ja té la imatge amb el trofeu

Uns dies després de rebre el trofeu en un acte celebrat a Madrid, els jugadors i auxiliars que encara són al primer equip del Manresa FS i que van formar part de la plantilla de l'any passat, van poder immortalitzat la imatge amb la copa de campions de Segona Divisió B. Com a jugadors hi eren Carles Lavado, Òscar Arenas, José Antonio Calvo Josan, Carles Corvo i Aleix Dalmau. Dels que ja no juguen amb el Manresa FS s'hi van afegir Marc Fernández i Pau Albacete. Com a auxiliars hi van ser Pere Molina (fisioterapeuta) i Alfonso Salguero (material) i com a directius, el president Pere Joan Pusó i el secretari tècnic Àngel Català.