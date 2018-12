Mantenen plaça de Copa per diferència de punts

La victòria d'ahir del Divina Seguros Joventut a la pista de l'UCAM Múrcia ha comprimit molt la lluita per les tres places que sembla que estaran obertes fins al final per anar a la Copa. Amb el Barça Lassa ja classificat matemàticament, el Reial Madrid, el Kirolbet Baskonia i l'Unicaja de manera virtual i el Montakit Fuenlabrada com a probable amfitrió, hi hauria tres llocs per a cinc equips: València, Iberostar Tenerife, Baxi Manresa, Joventut i Tecnyconta Saragossa. Ara mateix serien per als tres primers, incloent-hi els bagencs, però les tres darreres jornades amaguen tants partits de difícil pronòstic que és complicat de dir qui pot entrar-hi o quedar-ne fora.

L'avantatge actual és per al València, que té una victòria més que tres dels seus competidors i dues més que el Saragossa. Aquesta diferència, però, podria quedar anul·lada diumenge, quan l'equip de Jaume Ponsarnau visita el Joventut. En cas de triomf badaloní, i si també guanyen Baxi i Tenerife, hi podria haver un quàdruple empat.

A part de la visita al Palau Olímpic, el València rep el Gran Canària i acaba a la pista del Breogán. És un calendari complex, però no el més difícil. Dels tres equips amb dues victòries, l'únic que disputa dos partits a fora és el Tenerife, que visita consecutivament l'Unicaja i l'UCAM Múrcia abans de rebre el Fuenlabrada en un duel assequible en què s'ho pot jugar tot, malgrat que pot haver quedat descavalcat abans.

El Baxi té dos rivals molt difícils, però a casa. El Baskonia, però, visitarà el Congost ni 48 hores després d'haver visitat el Fenerbahçe a l'Eurolliga. La gran oportunitat per sumar per als de Peñarroya és a la pista del Delteco abans d'acabar contra el Madrid. Pel que fa al Joventut, a més del duel directe contra el València en té un altre a casa, tot seguit, davant del mateix Kirolbet Baskonia. Acaba a la sorollosa i complicada pista del San Pablo Burgos.

El Tecnyconta és una victòria a sota i té dos partits amb possibilitat de triomf a casa, davant d'UCAM i d'Andorra, i una visita gairebé impossible al Reial Madrid. És qui ho té pitjor.