Messi i Cristiano, ben posicionats en la lluita per la Bota d'Or 2018-19

A punt de començar el 2019, els jugadors favorits per aconseguir la Bota d'Or, al màxim golejador de les lligues d'Europa, s'han anat posicionant per aspirar al trofeu. Leo Messi, darrer campió i que té el rècord amb cinc victòries, ja és el tercer a la classificació, mentre que Crisiano Ronaldo, autor de dues dianes dissabte davant de la Sampdoria, és setè.

El barem de la puntuació de la Bota d'Or depèn de la categoria de les lligues. En les de més nivell, com l'espanyola, anglesa, italiana, alemanya o francesa, cada gol es multiplica per dos. En canvi, en les més modestes és multiplica per 1 o per 1,5, segons el cas.

El líder hores d'ara és el jugador brasiler Liliu, del Nomme Kalju, de la lliga d'Estònia, autor fins ara de 31 gols que li valen 31 punts. En la segona posició es troba Mbaye Diagne, futbolista senegalès del Kasimpasa turc, que ha marat 20 gols i obté una puntiuació de 40 (1,5 per cada diana).

En la tercera plaça ja hi ha Leo Messi, que ha aconseguit fins ara 15 gols en el Barça i la puntuació de 30 en la general de la Bota d'Or. Darrera seu es troben el jugador georgià Zakaria Berglarishvili, del Flora Tallin estonià, amb 30 punts, el basiler Paulinho (del Hacken de la lliga sueca), també amb 30, i el britànic Patrick Hoban, del club irlandès Dundalk, amb 29.

En setena posició ja apareix un Cristiano Ronaldo, estrella de la Juventus, que acumula 28 punts pels seus 14 gols en el seu debut en la lliga italiana.

Entre els 20 primers jugadors en la classificaicó ja hi ha noms destacats del futbol euroepu que és de suposar que, en els propers mesos, hauran de lluitar amb Leo Messi i Cristiano Ronaldo per les primeres places. Són el jugador francès Kylian Mbappé (PSG) que ha fet 13 gols, els mateixos que ha marcat Aubameyang (Arsenal), Kane (Tottenham) o Salah, que és l'estrella del Liverpool, finalista en la darrera Lliga de Campions.