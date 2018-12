De París a Manresa: recaptar fons per a la Fundació Althaia

? Pere Arenas també vol encarar una gran travessa el 2019, però abans pretén conjuminar esport i solidaritat i contribuir al programa d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència de la Fundació Althaia. Amb aquesta finalitat, l'aventurer vol re-córrer en bicicleta el miler de quilòmetres que separen París i Manresa. Les empreses i particulars interessats farien una aportació per cadascun dels quilòmetres recorreguts. A hores d'ara, encara s'ha de decidir com ha de reportar beneficis i quan es desenvoluparà aquesta acció. El manresà, a més, vol prendre part a la dinovena edició de la París-Brest, del 18 al 22 d'agost, l'olimpíada del ciclisme de llarga distància no competitiu.