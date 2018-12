Partit de Nadal dels waterpolistes manresans al Nou Estadi de futbol

Des de la desaparició del Club Natació Manresa no s'havia tornat a jugar el que ja era partit de futbol tradicional entre exwaterpolistes i waterpolistes del club. El tradicional partit que any rere any organitzava Toni Ventura va reviure per mitjà del nou tècnic del club, Dani Calvo, ara del Club Natació Minorisa. Va aconseguir reunir una molt bona colla dels esportistes que van fer gran el club i els que lluiten per tornar-lo on per historia li pertoca. Van ser més d'una vintena els esforçats i poc habituals futbolistes que gaudiren d'una matinal que va acabar amb una botifarrada de germanor.