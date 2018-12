Persistir com la pluja andina fins a Rio

Quan Pere Arenas va pervenir davant del Morro del Pa de Sucre, l'emblemàtic cim que corona la badia de Guanabara, a Rio de Janeiro, el ciclista i viatger va certificar la icònica xifra dels 100.ooo km recorreguts en 26 anys d'anhel aventurer, comptabilitzant només les grans travesses. De ben segur, el Crist Redemptor va beneir la seva trajectòria.

El desafiament que el manresà s'havia proposat superar, enguany, era una travessa de més de 4.000 km entre Arequipa, la segona ciutat més poblada del Perú, situada a 85 km del port de Mollendo (oceà Pacífic), i l'atlàntica Rio de Janeiro, al Brasil.



Vicunyes, camions, fred i pluja

El periple de Pere Arenas es va iniciar els primers dies d'octubre. Des d'Arequipa, la primera etapa el va conduir fins a Pampa Cañahuas, llogaret que acull un centre de preservació de vicunyes, un gran camèlid andí emparentat amb les llames, on va fer nit en un petit magatzem del cos policial que s'esmerça a ordenar l'atapeït i aparentment caòtic trànsit de camions que monopolitza les escasses i estretes carreteres del sud del Perú. Durant la segona jornada, el manresà va conèixer el centre ferroviari de Pampa de Arrieros, situat a 3.712 m d'altitud, abans d'endinsar-se a la Reserva Natural de Salinas y Aguada Blanca. Aleshores ja pedalejava a uns 4.000 m sobre el nivell del mar i havia constatat que el fred i la pluja persistent eren una constant que no l'abandonaria fins haver travessat els altiplans andí i bolivià. La meteorologia adversa i la certitud que les pistes que duen al complex arqueològic de la cultura kolla de Sillustani podien malmetre irremeiablement la preuada bicicleta, el van obligar a dirigir-se més al nord, cap a l'anàrquica Juliaca, una ciutat que Pere Arenas volia evitar.



De mestra a flequera a Juliaca

La introspecció de les torres funeràries de Sillustani, les chull-pas, va ser substituïda per la inseguretat «d'una població on els atracaments a mà armada, al mig del dia, amb els carrers plens de gent, i la presència de colles d'embriacs des de primera hora del matí formen part de la quotidianitat». El pas de l'aventurer per Juliaca no li va reportar cap ensurt, però li va permetre conèixer les vivències d'una immigrant veneçolana que li va servir un cafè en un forn de pa. «Aquella noia, que uns anys enrere exercia de mestra a Veneçuela i gaudia d'una vida acomodada, havia hagut d'abandonar el seu país perquè ara no tenia recursos ni per menjar, i acceptava viure i treballar com a flequera a Juliaca per 250 euros al mes», relata Pere Arenas.

Els xàfecs es van mantenir mentre resseguia la riba est del llac Titicaca, des de Puno fins a Copacabana (Bolívia). El mal temps li va impedir visitar les restes arqueològiques pucara i tinawaku, així com fer caiac al llac navegable més alt de la Terra. Almenys, des de Copacabana, va poder visitar l'Illa del Sol i els seus jaciments inques. «L'experiència i la paciència van evitar que abandonés. A 4000 m d'altitud, la combinació de fortes pluges i vent t'impedeixen pedalejar. El viatger s'ha d'aturar i esperar quan no plou o només plovisqueja per fer quilòmetres», detalla.

Les condicions meteorològiques no va millorar anant cap a La Paz. Una estada de dos o tres dies li va permetre visitar esglésies de l'època colonial, colorits mercats aimares i copsar el contrast entre la pobresa imperant a molts barris de la capital boliviana i el llampant telefèric que uneix el centre de La Paz i El Alto, des del qual, segons Arenas, «es poden distingir les clavegueres a l'aire lliure que travessen els car-rers dels barris més pobres». L'anhelat ascens a l'Huayna Potosí, de 6.088 m d'altitud, va ser l'última renúncia de la travessa. Des de La Paz, Pere Arenas va creuar l'altiplà bolivià fins a Cochabamba. L'aventurer rememora com el fred va començar a remetre a partir de Caracollo (3.625 m), una població de vint mil habitants.

El manresà qualifica el municipi de Villa Tunari, situat al nord del Parque Nacional Carrasco, com «la porta del tròpic. Des d'aquesta ciutat, la calor va substituir el fred». «Però va continuar diluviant», emfatitza, anat cap a Santa Cruz de la Sierra, on va descobrir l'abast demogràfic de la comunitat menonita d'aquesta àrea, integrada per unes 70.000 persones que habiten en una seixantena d'assentaments.



L'esclat tropical de la natura

Tal com preveia, Pere Arenas va accedir al Brasil per Corumbá, la capital del Pantanal. L'estat de Mato Grosso do Sul li va revelar l'exuberància dels paisatges d'aquesta immensa plana al·luvial, la zona humida més gran del món. «L'espectacularitat i varietat floral, les plantacions d'orquídies, les diferents espècies de primats, les plantes carnívores...», van transmutar la ruta en un ral·li fotogràfic. Miranda, Campo Grande, Três Lagoas, São José do Rio Preto van contemplar el pas del manresà que, a més de l'estat de São Paulo, va recórrer el sud del de Minas Gerais. A Barbacena va agafar direcció sud-est fins a Rio de Janeiro, on l'única anècdota ressenyable va ser transitar a tocar de la favela anomenada Cracolândia de Manguinhos.