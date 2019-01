El berguedà Marc Coma és nomenat director general de KTM Espanya

L'expilot berguedà Marc Coma, cinc vegades campió del ral·li Dakar en la categoria de motos i sis del Campionat del Món de Ral·lis Cross Country, ha estat nomenat nou director general de KTM Espanya tot just un any després de renunciar a la direcció esportiva del Dakar, informa el gabinet de premsa del d'Avià.

Després del seu pas per la direcció esportiva del Dakar, càrrec al que va renunciar el passat febrer de 2018, el director General de KTM Espanya des d'aquest 1 de gener obre un nou capítol en la seva trajectòria personal al costat d'una marca a la qual ha estat vinculat durant 15 anys des dels inicis de la seva carrera esportiva.

"Estic molt orgullós de poder seguir vinculat a KTM. M'il·lusiona enormement poder liderar un projecte tan ambiciós com és el que tinc per davant, en un mercat tan rellevant, i amb la qual ha estat la meva marca de sempre, la que m'ha vist créixer ", va manifestar el millor pilot espanyol de la història en raids.

Coma va admetre que el seu pas per la direcció esportiva del Dakar li va oferir la possibilitat d'obrir un "nou enfocament" a la seva carrera personal. "Estic molt motivat i sento la necessitat d'aportar tot el meu coneixement del món del motorsport per a una marca tan consolidada i amb tan bones perspectives de futur com és KTM. És molt important poder seguir creixent al costat de grans professionals, que al seu torn la seva han estat referents per a mi, com són César Rojo, Stefan Pierer i tots els integrants de la família KTM ", ha indicat.

César Rojo, amb una trajectòria professional dins el sector de la motocicleta, com a pilot, cap d'equip i ocupant diversos càrrecs directius dins del sector, romandrà com Managing Director liderant l'organització espanyola i també el Importador a Portugal. A més, Roig assumirà altres responsabilitats per a l'empresa de KTM AG, KTM Industries AG, relacionades amb la gestió de la cadena de proveïdors, així com altres projectes estratègics.

Natural d'Avià, Coma, de 42 anys, va guanyar el Dakar en motos el 2006, 2009, 2011, 2014 i 2015 i el Ral·li dels Faraons en 2005, 2006, 2007, 2010 i 2011, entre d'altres proves. Així mateix, es va imposar en el Campionat Mundial de Ral·lis Cross Country de 2005, 2006, 2007, 2010, 2012 i 2014. El 2010 va obtenir el títol aconseguint victòries en les cinc carreres del campionat.

El 2 de juliol de 2015 va comunicar la decisió de retirar com a pilot professional per poder ser així director esportiu del Ral·li Dakar, càrrec al qual va renunciar al febrer de 2018.