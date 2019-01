El Chelsea fitxa Pulisic per 64 milions d'euros

El Chelsea ha fitxat l'extrem nord-americà Christian Pulisic per 64 milions d'euros i, tot i que és una operació d' "efecte immediat", el deixa cedit al Borussia Dortmund fins a final de temporada, després que el club alemany no aconseguís arribar a un acord amb el jugador per renovar el seu contracte, que acabava al juny de 2019.

"És un privilegi fitxar per un club llegendari i espero treballar dur i contribuir a l'equip i els seus grans jugadors. Estic desitjant treballar amb Maurici Sarri i el seu equip tècnic", va comentar Pulisic en una carta de comiat del club alemany.

El Chelsea pagarà "64 milions d'euros" per Pulisic, segons ha informat el mateix Borussia Dortmund a la seva web, però els alemanys no hauran d'abonar cap preu per aquests sis mesos de cessió. "Sempre va ser el somni de Christian jugar a la Premier League. Això certament té a veure amb el seu origen nord-americà i, com a resultat, no vam poder estendre el seu contracte", va afirmar el director esportiu del Borussia Dortmund, Michael Zorc, sobre el no acord per negociar un nou contracte com una de les raons per acceptar una oferta "extremadament lucrativa".

"Estic segur que en els propers mesos farà (Pulisic) tot el que estigui al seu abast per aportar a l'equip i assolir els seus objectius esportius amb els seus companys del Borussia Dortmund", ha afegit Zorc.

La directora del Chelsea, Marina Granovskaia, va confessar que estan "encantats" d'haver fitxat "un dels jugadors joves més buscats d'Europa". "Christian ha demostrat la seva qualitat durant el seu període a Alemanya i amb només 20 anys té el potencial d'esdevenir un jugador important del Chelsea durant molts anys. Esperem donar-li la benvinguda a Stamford Bridge a l'estiu i li desitgem a ell i al Dortmund tot el èxit durant la resta de la temporada ", ha conclòs.