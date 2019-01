La cursa a la Seu d'Urgell arriba a un nou rècord de 2.112 participants

La prova de Sant Silvestre de la Seu d'Urgell, el Memorial Marc Peña Turet, va celebrar els 10 anys de vida amb un nou rècord pel que fa a la inscripció. En aquesta ocasió, la participació s'ha enfilat fins a les 2.112 persones, i ha pujat una xifra que des de l'estrena de la prova no ha parat de créixer de forma considerable.

Cal destacar, a més a més, que el nombre total de corredors i de corredores d'aquest any podia haver estat encara força més alt ja que l'organització es va quedar sense dorsals per repartir.

La corredora més ràpida a fer els 3,6 km va ser Júlia Font amb un temps d'11 minuts 43 segons, seguida per l'atleta Perrine Abadie ((11'50'') i per Yolanda Castillejo (12'23''). Pel que fa als homes, el primer classificat era Cesc Colell, que va tardar 10 minuts més 18 segons a completar el traçat. En la segona posició va arribar Gerard Palomo (10'26'') i en tercera Sergi Brau (10'30'') . La cursa, com cada any, va tenir la implicació dels comerços i de les associacions locals de la Seu com per exemple els Diables de l'Alt Urgell, que amb el caliu del seu foc van donar imatges espectaculars, tant en la sortida com en l'arribada. D'altra banda, per celebrar els 10 anys, un pastís molt especial esperava enmig de la plaça els participants i l'organització. Un pastís del qual van sortir una camioneta que era disfressada de pollastre amb els punxadiscos PD de Pollastre per amenitzar bona part del recorregut.

Des del Lokal 23, col·lectiu organitzador de la SantSiLaSeu, es mostren molt contents per l'èxit, especialment en aquesta desena edició i després de pensar que el 2017 ja s'havia tocat sostre. Els esforços han valgut la pena per «tornar a veure plena, amb més de dues mil persones, la Plana dels Oms, que és el millor dels premis que podem tenir».