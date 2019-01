L'inici de la col·locació de gespa artificial a la Mion és programat pel 21 de gener

La gent de la Pirinaica veu en un punt no molt llunyà l'inici de les obres d'instal·lació de gespa artificial al camp municipal de la barriada Mion. Un cop superats, ja fa unes setmanes, tots els tràmits burocràtics (sobretot pel que feia referència a la segona fase), l'Ajuntament de Manresa ha fixat la data del dilluns 21 de gener com la més probable per l'arrancada de la reclamada reforma.

Les obres del camp de futbol del barri de Mion-Puigberenguer, on juga la Pirinaica, es divideixen en dues part. La primera fa referència a la remodelació i preparació del camp i està valorada en 163.090,81 euros. L'Ajuntament ja ha adjudicat aquestes obres a l'empresa olesana Trade SL. La segona fase, la de la instal·lació gespa artoificial i els elements auxiliars de suport, té un import de 220.846,88 euros.

Mentre durin els treballs d'instal·lació de la gespa artificial (més de dos mesos), els equips de la Pirinaica que juguen competicions de futbol 11 (primers equips de Tercera i Quarta Catalana, veterans, juvenils, cadets i infantils), traslladaran els seus partits i entrenaments al camp de les Cots, a la Font dels Capellans. Pel que fa a les formacions de futbol7 (alevins, benjamins i prebenjamins bàsicament) faran les seves activitats en annex que s'ha adequat al costat del propi camp de la Mion (on hi havia un pàrquing i anteriorment pistes de petanca), amb el corresponent enllumenat. Sobre aquest espai, la Pirinaica té interès en poder-lo mantenir com a camp de suport després de les obres d'instal·lació de la gespa artificial, però sembla que l'Ajuntament té intenció de retornar aquests terrenys a la funció inicial de poder-hi desar els cotxes.