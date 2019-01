L'olianenc Isidre Esteve viatja al Perú per signar una gran actuació al Dakar

Assolir el millor resultat al Ral·li Dakar des que hi competeix en cotxe. Amb aquest objectiu, ahir, el pilot olianenc Isidre Esteve va sortir de l'aeroport de Barcelona en direcció a Lima. Aquesta serà la quarta participació a la mítica prova de l'alt-urgellenc des que va patir la lesió medul·lar. I ho fa després de dur a terme una conscienciosa preparació durant tot l'any, que ha comportat, entre d'altres, prendre part a la Baja Aragó i al Ral·li del Marroc.

Isidre Esteve va detallar, abans d'emprendre el vol cap a Lima, que «esperem competir, divertir-nos i que el treball que hem fet durant tot l'any es vegi reflectit en el resultat final» d'aquesta 41a edició del Ral·li Dakar. L'olianenc va evidenciar la seva il·lusió extrema i la tranquil·litat que li reporta l'acurada preparació desenvolupada. «Els membres de l'equip ja tenim ganes d'aterrar a Lima. Des que vam embarcar el cotxe, hem viscut uns dies molt intensos per completar tots els preparatius necessaris per fer-ho tan bé com sigui possible. Realment, estem molt contents que el Dakar estigui a punt de començar, perquè hem fet els deures», va concloure.

Per a l'alt-urgellenc «enguany, el nostre objectiu final és ben clar: millorar el resultat de l'última edició. Per aconseguir-ho, hem treballat molt i hem introduït moltes modificacions al cotxe. Ara bé, som conscients que no serà fàcil assolir aquest propòsit, perquè entre els nostres oponents hi ha pilots amb molta qualitat».

La 41a edició del Ral·li Dakar s'iniciarà el proper diumenge, 6 de gener, i finalitzarà el dijous 17 del mateix mes. Totes les etapes de la prova es correran en territori peruà. El recorregut consta de 5.000 km, dels quals quasi 3.000 s'han previst com a cronometrats. El 70% dels trams cronometrats es disputarà sobre sorra. La capital del país andí, Lima, serà el punt de sortida i d'arribada del ral·li.

Isidre Esteve hi competirà amb el seu prototipus BV6 de Sodicars, com a pilot de l'equip Repsol Rally Team. Amb aquest cotxe, l'olianenc va signar el vint-i-unè lloc el gener passat, la millor classificació que ha certificat en cotxes. Un any més, Txema Villalobos serà el seu copilot. «És una edició atípica, però exigent del ral·li, amb deu etapes molt intenses i dures, més que les del curs passat», va analitzar Esteve. «L'etapa marató anterior a la jornada de descans serà nova per a nosaltres i, de ben segur, molt difícil. Però ens hem preparat per a aquest moment i per aconseguir una bona classificació final», va sentenciar.