La Sant Silvestre de Berga mobilitza més de mil corredors

En un ambient més festiu que competitiu, la Sant Silvestre de Berga va complir la tradició de tancar l'any amb una cursa atlètica, enguany, en la dinovena edició, amb rècord de participació pel que fa a la cursa de 5 km (la gran), amb gairebé 800 corredors que van arribar (850 d'inscrits). A aquesta xifra s'hi han de sumar més de 200 joves que van prendre part en les 9 curses infantils (de P1 a 6è i amb distàncies entre 150 i 600 m), que van totalitzar més d'un miler de participants la tarda del dia 31. Entre les curses infantils i la d'adults es va poder gaudir d'un concert del grup musical We Are Us, que va donar un ambient festiu a la jornada.

El Club Atlètic Berga i l'Ajuntament local van ser els encarregats, un any més, de l'organització, comptant amb la col·laboració de 60 persones entre voluntaris, socis del club, cossos policials, protecció civil, brigada municipal i serveis d'emergències.

El tradicional esclat d'un petard va avisar de la sortida, des de les fonts de la plaça Viladomat, d'una cursa que va ser ambientada amb música, focs artificials, canons de confeti i molts aplaudiments per part del gran nombre d'aficionats que van omplir els carrers de Berga. Al llarg del recorregut hi havia quatre punts d'animació per acompanyar els atletes amb la participació dels Bombers de Berga, el grup musical Entrompats, els Moutain Runners del Berguedà i veïns de la ciutat.

La cursa la van guanyar en categoria femenina Núria Cascante del JAB amb un temps de 18' 15'', seguida de Bethelhem Manzano de l'Avinent Manresa i d'Anna Garcia del JAB ; en categoria masculina es va imposar Toni Baños de l'Avinent Manresa amb 15' 45'', seguit de Roger Camprubí del Club Atlètic Berga i de Pau Llorens del Club Orientació del Berguedà.

En acabar la cursa es va fer el lliurament de premis de totes les categories de la cursa, i també es va fer el sorteig dels obsequis dels col·laboradors entre tots els dorsals d'adults inscrits. També es va donar la bossa del corredor amb diferents obsequis com ara una samarreta tècnica, i la tradicional coca amb xocolata, i com a novetat aquest any es va obsequiar amb vi calent, també anomenat Glühwein, per combatre el fred.

Com cada any hi ha haver molts corredors que es van disfressar de forma individual o en grup, per ambientar encara més la festa. També hi va haver un grup de corredors del Club Atlètic Berga que va sortir al final de la cursa, per acompanyar i escombrar els atletes més endarrerits.