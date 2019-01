La Sant Silvestre vilanovina aferma l'esperit familiar

ARXIu PARTICULAR

La participació en família, un dels grans al·licients de la trobada ARXIu PARTICULAR

La vilanovina plaça del Mercat va ser el centre d'una nova festa atlètica, la Sant Silvestre, que es va acostar novament als vuit-cents participants. En total, van ser 756 els atletes, de totes les edats, que hi van córrer, dels quals 144 van ser els que van finalitzar la cursa de 2,2 km i 621 la dels 5 km. Era la vintena edició de la Sant Silvestre vilanovina.

Albert Moreno, triatleta del CAI Petromiralles, va ser el vencedor masculí amb 15'02'' i la femenina era la seva també companya de club Anna Torras (18'47''), que va ser la 50a en la general dins de la modalitat dels 5 km. Els segons llocs respectius eren de Guillem Carner (15'22'') i de Marta Llagostera (19'16''). Els podis van ser completats per Sergi Carrero (15' 51'') i Júlia Solé (19'31'').

En la cursa infantil de 2,250 km es va imposar l'atleta sub-16 del CAI Petromiralles Carla Bisbal, amb 8'34", seguida del primer classificat masculí Paulos Royo, de l'AJ Alcalà, amb 8'59''. Segons de cada categoria van ser Hamza Zeroual, del García Lorca-CAI amb 9'13'', i la fèmina Aya Boulbayem, amb 9'28''. El tercer en la categoria masculina va ser Ourtmane El Aggari, cinquè de la general, amb 9'34''. La tercera noia va ser Laia Alonso (9'41'').

La festa va començar amb la sortida de la prova infantil però va tenir el seu clímax a les sis quan es va donar el tret de sortida per a la prova dels 5 km. Al lliurament de premis hi van ser presents Noemí Trucharte, alcaldesa de Vilanova del Camí, ben acompanyada per diversos regidors i pel president del CAI, Lluís Cañamares.

Es van repartir les tradicionals paneres i lots, amb Ernest Compte i Dolors Pujabet com els atletes més veterans. Enguany el premi a l'esperit nadalenc va recaure en la comparsa de la família Cervera, que anava disfressada de boles de la Grossa. Esports Vilanova, que és organitzador de la prova, va fer un agraïment a la Diputació, al CAI, Joc Net, Super Mas i a tots els espònsors i col·laboradors.