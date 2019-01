Shengelia no jugarà diumenge contra un Baxi que espera nous fitxatges

El Baskonia no tindrà el seu millor jugador per al partit del dia de Reis, diumenge a les 18 hores, al Nou Congost, i el Baxi Manresa sí que hauria de tenir novetats per a un partit clau per continuar aspirant a les posicions de la Copa. Toko Shengelia és baixa segura a l'equip de Velimir Perasovic i, al bàndol bagenc, Joan Peñarroya hauria de disposar d'alguna incorporació, en especial la d'un base que ajudi a cobrir les baixes del lesionat Jakis Gintvainis i d'Alex Renfroe, fitxat pel Partizan. Les heroïcitats que està protagonitzant un Baxi molt mancat d'efectius no es poden portar al límit.

Shengelia no serà al Congost després de lesionar-se, diumenge passat, en una acció al Fernando Buesa Arena amb el madridista Campazzo. El pivot georgià té una lesió de lligaments al genoll dret i se sotmetrà a un tractament de fisioteràpia i de repòs. L'equip de Vitòria juga, aquest divendres, un partit d'Eurolliga a la pista del Fenerbahçe, a Istanbul. Des de ter-res turques ja es traslladarà fins a Manresa, on dos dies després té el partit de lliga Endesa. Tot seguit es desplaçarà a Atenes per jugar a la pista de l'Olympiacos, al Pireu, en un altre matx de la competició continental.

Després de 14 jornades de lliga Endesa, Shengelia és el jugador més valorat del campionat amb una puntuació de 19.5. El segon és Renfroe, amb 18,5, precisament l'exjugador del Baxi que se n'ha desvinculat fa pocs dies per fitxar pel Partizan i per qui el conjunt del Nou Congost busca substitut. A l'ACB, el Baskonia és tercer amb 10 victòries i 4 derrotes, i el Manresa és setè amb 8-6.