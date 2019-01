Tottenham i Arsenal es refan i golegen, i el Leicester sorprèn l'Everton

El Tottenham de Mauricio Pochettino i l'Arsenal d'Unai Emery, els dos equips de la part alta de la classificació que van perdre dissabte en l'inici de la segona volta de la Premier League, es van reivindicar ahir i van signar golejades davant els seus oponents. Els spurs van vèncer a Cardiff per 0 a 3, i a l'Emirates Stadium de Londres l'Arsenal es va imposar al Fulham (4 a 1). El Tottenham en va tenir prou amb 25 minuts per sentenciar el matx, amb gols de Harry Kane (min 3), Christian Eriksen (min 12) i Son (min 26). Els de Pochettino sumen 48 punts i ocupen, de forma provisional, el segon lloc. Per la seva part, l'Arsenal es va retirar als vestidors amb un sòlid avantatge (2 a 0). Però el gol del visitant Kamara (min 69) va obligar Ramsey i Aubameyang a marcar per segellar un triomf que havien encarrilat Granit Xhaka i Lacazette. A Liverpool, el Leicester de Claude Puel es va imposar a l'Everton (0 a 1). Vardy (min 58) va marcar el gol de la victòria aprofitant un servei de Ricardo Pereira.