Valverde no té clar encara si continuarà al Barça la propera temporada

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha manifestat, en una entrevista oferta a Barça TV, els dubtes sobre el seu futur al club i la seva continuïtat : «Qui ho sap, jo no penso mai en el llarg ni en el llarguíssim termini. Vull que tothom estigui bé i satisfet del meu treball. No ens enganyem, no guanyes la lliga i tothom mira l'entrenador. Jo miro de complir els objectius i, com que ens falta tant, ja veurem què passa». Valverde es troba en la segona temporada i té l'opció de continuar un any més.

En l'entrevista Valverde veu els seus jugadors en «bona dinàmica fins ara», i sobre la Champions diu que, «més que assignatura pendent, jo la veig com una il·lusió, com cada any». Al seu parer, el millor partit de la seva etapa és el 5-1 davant del Madrid, en el clàssic disputat al Camp Nou, «és contra el nostre etern rival i la repercussió que té és sempre a nivell mundial, com cap altre partit».