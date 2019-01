El base que vol el Baxi no pot fitxar pel Galatasaray per sanció de la FIBA

Jordan Theodore, el base número 1 a la llista de futuribles del Baxi Manresa per substituir Alex Renfroe, tindria un acord per jugar al Galatasaray, però no pot fitxar, de moment, pel conjunt otomà perquè aquest es troba sancionat per la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) sense poder fer contractacions. Davant d'aquesta situació, i de la possibilitat que els turcs, ja eliminats de l'Eurocup, no puguin acometre cap arribada fins que solucionin les dificultats financeres, caldria veure si Theodore busca un equip pont fins a final de temporada, que podria ser el Baxi, tot i que les diferències econòmiques entre el que vol el jugador i el que poden pagar els manresans són evidents.

Segons explicava ahir el periodista de l'emissora Radyospor Eyüp Yildiz a través del seu compte de Twitter, «el Galatasaray va arribar a un acord amb Theodore, però la prohibició de transferència no s'ha aixecat, de manera que la tranferència no ha tingut lloc». El base, que la setmana passada va rescindir el contracte que l'unia amb l'AX Milà, és aquests dies a Istanbul, on ha passat el cap d'any, amb la seva parella, la jugadora de bàsquet Tugba Tasci, que també juga al Galatasaray, un motiu de pes per enrolar-se a l'equip que ara mateix és cinquè de la lliga turca.

El motiu pel qual els turcs no poden fitxar són els diners que deuen al pivot Tibor Pleiss, actualment a l'Anadolu Efes, que va jugar a un dels altres equips de la ciutat fa dues temporades. La FIBA va emetre una resolució el novembre, segons la qual el Galatasaray ha de pagar al jugador alemany i a la seva agència uns 279.000 euros en total. L'entitat té ara problemes de liquiditat. De fet, el nivell de la plantilla ha baixat molt els darrers dos anys, des que jugava a l'Eurolliga. Mentre no resolguin aquests problemes, no pot fitxar Theodore, ni ningú.



Tres dies abans del partit

Mentrestant, a Manresa, falten tres dies perquè el Baxi rebi el Kirolbet Baskonia i no hi ha notícies del mínim de dos jugadors que s'haurien de fitxar, un base i un ala pivot, per rellevar Renfroe, que ahir va debutar a l'Eurocup amb el Partizan contra el Rytas amb derrota (80-74) –amb 7 punts i 8 assistències–, i Doellman. La voluntat de no precipitar-se xoca amb la de Joan Peñarroya, de disposar ja dels reforços.