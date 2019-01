Un debutant dins l'elit del duatló català

Iniciar-se a les proves federades i destacar, sobresortir. Un fet inusual que ha protagonitzat un jove bagenc de 32 anys, tot i enfrontar-se a oponents més joves, preparats específicament per competir i amb més experiència.

David Rivero Pérez s'ha situat a un graó de l'elit catalana del duatló el curs del seu bateig en competició i s'ha imposat a la Copa Catalana de carretera en la modalitat esprint, a més de contribuir, de forma decisiva, a l'ascens del Club Triatló Granollers a la Divisió d'Honor catalana. Rivero, a més, va assolir el tercer lloc final al rànquing català, rere el sub-23 Pol Espinosa (CN Banyoles) i l'incombustible veterà Raúl Ramírez (Cambrils Club Triatló).



Fer esport per estar en forma

El duatleta santfruitosenc, establert al Pont de Vilomara des del maig del 2013, va recuperar l'habitud de practicar esport la primavera del 2016, just tres anys després d'abandonar-la. Una persistent periostitis tibial el va abocar a «perdre la motivació» per exercitar-se regularment. Però 36 mesos de sedentarisme havien deixat petja, i el bagenc necessitava retrobar sensacions. La bicicleta de muntanya del seu pare va ser l'eina que va utilitzar per començar a millorar la forma física i fer en solitari el Camí de Sant Jaume, des del peu del far del Cap de Creus fins al seu homònim ubicat a Finisterre, una travessa que el va «preparar mentalment per plantejar-se reptes esportius».

La perseverança i la tenacitat van ser les seves companyes de viatge el següent any i mig. L'últim cap de setmana d'abril del 2017 es va sentir preparat per a un desafiament d'entitat: prendre part a la Orbea Monegros, una duríssima marató per a bicicletes de muntanya de 117 km. La va completar en 4.23.14 hores. «El meu tarannà tendeix a plantejar-se constantment nous reptes a superar. A més, en la meva etapa universitària, em vaig adonar que el meu físic s'adaptava millor als esports i a les proves de resistència», exposa David Rivero.

La primera prova en la qual va competir plantejant-se assolir objectius esportius concrets va ser el Trialtó CEME Valls del Cardener, disputat a Cardona el 9 de juliol d'aquell any. A més de formar part del calendari federatiu, el triatló dirimia el Campionat de Catalu-nya de Policies i Bombers, i Rivero, mosso d'esquadra des dels 19 anys, volia conquerir el títol. Les seves prestacions a la vila ducal van ser excel·lents i li van permetre fer-se amb el ceptre anhelat amb un registre de 2.06.36. Alhora, l'esportista resident al Pont va signar la segona posició a la classificació general. Només el va superar Sergi Jurado (2.02.52), el futur guanyador de la Copa Catalana de trialtó.



L'interès del CT Granollers

La seva actuació a Cardona va despertar l'interès del Club Triatló Granollers, que li va proposar integrar-se als seus equips federats. L'oferiment va sorprendre el bagenc, ja que «suposava confiar en mi per competir amb esportistes deu anys més joves i amb una preparació professional, quan jo m'entrenava en solitari i de forma autodidacta». Però, després de pactar amb els responsables tècnics vallesans formar part de l'equip de duatló de carretera en la modalitat esprint, va entomar el repte. «Les proves de duatló esprint consten d'una cursa inicial de 5 km; després els esportistes han de recórrer 20 km en bicicleta, per encarar corrent un tram final asfaltat de 2,5 km. Vaig valorar que podia destacar més en el duatló que en el triatló, ja que haig de millorar la meva tècnica a l'hora de nedar», reflexiona.

Un any després, la decisió s'ha revelat encertada. David Rivero va participar a les quatre proves puntuables per a la Copa Catalana de duatló esprint, celebrades a Mataró, Reus, Granollers i Igualada els primers mesos del 2018, i va oposar resistència als duatletes professionals que hi competeixen per entrenar-se i a les joves promeses d'aquest esport becades pel CAR de Sant Cugat. La seva regularitat el va conduir a guanyar la Copa Catalana el curs del seu debut en aquesta competició.

Però aquesta només seria la primera gran consecució de la temporada. El bagenc, molt implicat en el projecte esportiu del seu club, va competir en les quatre proves puntuables per a la lliga catalana per equips de Primera Divisió, la segona categoria del país, amb actuacions determinants per al quart lloc final signat pel Club Triatló Granollers, que permetrà als vallesans figurar, enguany, a la Divisió d'Honor catalana i lluitar per assolir la permanència entre els quinze millors equips de Catalunya. Finalitzar el curs en el tercer lloc del rànquing va ser l'inesperat colofó a tres intensos mesos de competició.

D'altra banda, el santfruitosenc va tancar la seva segona participació a l'Orbea Monegros, a final d'abril, amb un 87è lloc a la classificació general, amb un temps de 4.10.19, és a dir, millorant en 12.55 minuts la seva primera marca. Una inorportuna lesió al dit cor de la mà dreta que es va fer a la feina li va impedir completar la temporada de triatló.



Quatre reptes per a l'any nou

La reeixida presentació en competició de David Rivero ha comportat la renovació del seu vincle amb l'equip dirigit per Ignasi de la Rosa i Roger Albadalejo. De la Rosa és l'actual preparador físic personal del futbolista Marc Bartra i ha treballat amb altres futbolistes com Thiago Alcántara i Sergi Samper, així com amb les tennistes Garbiñe Muguruza i Carla Suárez. «Vull centrar-me en ajudar l'equip a mantenir la categoria», detalla Rivero. «Per això, en el primer tram de la temporada, només competiré a les proves puntuables per a la lliga per equips, renunciant a defensar el títol individual a la Copa Catalana», sentencia. Una decisió que ha de complaure als seus companys al CT Granollers, Jaume Freijo, Sergi Rubio, Albert Hernández, Marcel Gual i el professional Èrik Merino.

El duatleta també es planteja altres objectius. «En segon lloc, vull guanyar els campionats catalans de duatló i triatló de carretera per a policies i bombers», rebla. A més, David Rivero vol figurar entre els trenta primers classificats a la categoria elit dels campionats de Catalunya de duatló i triatló i completar la marató de bicicleta de muntanya Orbea Monegros en menys de quatre hores, un registre que el situaria en el Top 50. Per últim, el santfruitosenc es vol iniciar en els duatlons de mitja distància i polir la tècnica natatòria.