El Joanenc confia poder estrenar dissabte el nou verd sintètic, davant el Juan XXIII

Mentre uns clubs esperen la seva primera gespa artificial, altres ja són a punt d'estrenar el canvi del primer verd sintètic. Aquest és el cas del Joanenc. A Sant Joan de Vilatorrada van començar el dia 3 de desembre les obres de substitució de la gespa, però malgrat que, en primera instància, aquestes havien d'acabar abans de les festes nadalenques, la remodelació s'ha anat retardant, fins el punt que a dia d'avui encara no es pot fer cap activitat al camp.

Segons el directiu del Joanenc Jordi Garcia, «ens han dit que a final de setmana ja estarà a punt, però ens han fet tantes promesses aquests dies... Teníem diversos partits programats en diferents categories per al proper cap de setmana, però els hem hagut d'aplaçar per si de cas. Ara per ara només està programat el duel del primer equip amb el Juan XIII, dissabte al migdia, i un infantil abans, però ja veurem si es podran jugar. Sembla que només queda repartir el cautxú per tot el camp».

Durant aquests dies d'obres, el Joanenc ha utilitzat altres camps de la comarca, com el d'Artés o el de Castellnou, per entrenar.