La karateka manresana Katya Barranco, del Gimnàs Bosch, ha estat seleccionada per la Federació Catalana de Karate (després de dos mesos d'entrenaments amb le preselecció) per participar, els dies 11, 12 i 13 de gener, en els campionats d'Espanya absoluts que tindran lloc a Leganés (Madrid). Barranco participarà en les modalitats de kumite individual (-68 kg) i per equips.