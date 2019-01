L'avianès Marc Coma afronta el nou repte de dirigir la marca KTM Espanya

De la direcció esportiva del Dakar a la direcció de KTM. L'expilot d'Avià Marc Coma s'ha convertit aquest gener en el nou director general de KTM Espanya, manera amb la qual obra un nou capítol en la seva trajectòria personal. Coma va renunciar el febrer de l'any passat al Dakar per dedicar-se a nou projectes, que s'han concretat ara.

Com a pilot, Marc Coma va estar vinculat, des dels seus inicis, a KTM, una marca que, per tant, l'ha vist créixer fins aconseguir un palmarès envejable. Així, després de 15 anys de relació, aquesta continuarà sumant quilòmetres.

«Estic molt orgullós de poder seguir vinculat a KTM. M'il·lusiona molt poder liderar un projecte ambiciós com el que tinc davant en un mercat tan rellevant i amb la que ha estat la meva marca de sempre. Després del meu pas per la direcció esportiva del Dakar (ASO), s'ha obert un nou enfocament de la meva carrera personal i estic molt motivat», va afirmar Marc Coma, que va afegir que «sento la necessitat d'aportar tot el meu coneixement del món del motor per a una marca consolidada i amb tantbones perspectives de futur com és KTM».

Coma també va comentar que «és molt important seguir creixent al costat de grans professionals i que a la vegada han estat referents meus, com César Rojo i Stefan Pierer, entre d'altres. Precisament, Rojo seguirà com a managing director i liderarà l'organització.