? La Federació Catalana de Triatló, l'organisme esportiu que tutela el duatló i el triatló en totes les modalitats, va fer la seva gala anual el divendres 23 de novembre. Tot i haver completat només un any com a esportista federat, el bagenc David Rivero hi va haver d'assistir per recollir el diploma que l'acredita com a campió de la Copa Catalana