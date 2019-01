El cadet de La Salle Manresa va superar per 85 a 60, a la final, el cadet B del Bàsquet Manresa i es va adjudicar la quarta edició del Memorial Magí Forn, celebrat diumenge passat en una jornada maratoniana de partits. En aquest torneig, organitzat per la mateixa AE La Salle Manresa al seu pavelló, també hi van participar l'Asfe (júnior B) i un all-star de la La Salle.