Adeu a la Copa de l'UCAM Múrcia, que perd davant de l'Estudiantes

Un dels equips que mantenia una minsa esperança per poder ser a la Copa del Rei era l'UCAM Múrcia. Però la derrota d'anit del conjunt entrenat per Javi Juárez, en partit ajornat amb el Movistar Estudiantes, el deixa virtualment sense possibilitats. En canvi, per als col·legials és un pas endavant important ja que han retallat a una sola victòria el seu marge advers amb el Fuenlabrada. Un dels dos, qui acabi davant al final de la primera volta, tindrà plaça com a amfitrió, com a representant de la Comunitat de Madrid, tot i no ser entre els set primers. De fet, ara mateix l'Estudiantes és penúltim, en posició de descens.

El partit es va trencar després del descans, amb l'Estudiantes més ferm ben conduït per Cook i amb la resta d'homes sumant.