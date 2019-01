Ara ja es tracta de competir

Després de dos anys d'èxit provant el coixí intel·ligent que li permet acabar les etapes del Dakar sense repercussions físiques, Isidre Esteve ja es pot dedicar a allò que li agrada: competir. Fins ara, l'olianenc havia sortit a intentar no repetir els problemes del seu debut damunt de quatre rodes, el 2009, del qual va trigar mesos a recuperar-se. Amb un 34è i un 21è lloc la seu historial i les bones actuacions en proves com la Baja Aragó o el ral·li del Marroc d'enguany, Esteve i Villalobos aniran a fons per saber on es troba el seu límit.