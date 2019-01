El cadet Toni Naspler debuta amb derrota en l'estatal amb Catalunya

La selecció de Catalunya cadet masculina va ser derrotada, ahir, en el seu debut a l'estatal que s'ha iniciat a Huelva. L'equip on hi ha Toni Naspler, jugador del Bàsquet Manresa 2015, va caure per 66-62, a la pròrroga, davant la selecció de Galícia. Els catalans lluitaran per classificar-se per a semifinals en els tres partits que els resten en la primera fase: avui amb Andalusia (11.30 h) i Euskadi (19.30), i demà amb Canàries (13.30).

Naspler va sortir al cinc inicial i va jugar 31 dels 45 minuts, amb una valoració de 14 i va fer 11 punts (2/7 de dos, 2/3 triples i 1/2 lliures) a més de recollir tres rebots, donar cinc assistències i fer 7 recuperacions. El 2017, Toni Naspler va ser campió infantil.