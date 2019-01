La Catalunya Central no fa rebaixes en el Dakar més curt i manté les expectatives

Fa aproximadament un any, l'aleshores director esportiu del Dakar, Marc Coma, explicava a Regió7 que la intenció de la cursa, a la llarga, era expandir-se per tot el continent americà. Volien crear un Dakar del Pacífic, des de la part meridional de Xile fins gairebé a Colòmbia. Eren ambiciosos. Un any després, Marc Coma ja no és qui mana a la cursa. Va deixar el càrrec per no haver de traslladar-se a viure a Amèrica del Sud poc després de l'edició passada i dimecres va ser anunciat com a nou director general de KTM a Espanya. Torna a casa, a la marca on va guanyar cinc Dakars, al costat d'un Jordi Viladoms que intentarà portar els seus pilots a una nova victòria.



Durant el 2018 el Dakar va perdre Argentina i Bolívia i no va poder recuperar Xile. Els estats cada cop volen més contrapartides per deixar-hi passar els vehicles i no hi va haver acord. Per sort, va resistir Perú, per on passen les etapes de dunes, les que marquen diferències, però amb restriccions. El Dakar 2019 serà un bucle amb sortida i arribada a Lima i amb només deu etapes, cinc menys que en altres anys. Serà curt, però intens, sense jornades de guarniment i amb el dubte de conèixer com anirà per saber si la mítica prova que va idear Thierry Sabine a final dels setanta i que va haver de canviar de continent ara fa onze anys està o no tocada de mort.

Competitivitat des del primer dia



Si una cosa bona té el Dakar 2019 és que no hi haurà temps per a les floritures i es presentarà batalla des del primer dia, des de la jornada de dilluns entre Lima i Pisco, de 247 quilòmetres i 84 d'especial. Res de pròlegs. En motos, l'equip KTM té els tres darrers guanyadors, Toby Price, Sam Sunderland i Matthias Walkner, disposats a mantenir una hegemonia que cada any amenacen les Honda, aquest any amb Paulo Gonçalves i Joan Barreda, la Yamaha d'Adrien van Beveren o la Husqvarna de Pablo Quintanilla. En la sortida, l'igualadí Armand Monleón, que ve de fer un bon estiu a la Xina amb la KTM de l'equip Daming Mining i que vol repetir o superar el desè lloc del 2016. En motos hi ha l'estrena habitual de cada any. Es tracta del martorellenc Pep Mas, que posarà tot el seu entusiasme per poder acabar la nova aventura.

Aposta guanyadora



Un dels favorits al podi en motos en anteriors edicions, el manresà Gerard Farrés, ens farà estar pendents d'una categoria de recent creació com els buguis. Va canviar les dues rodes per la més gran seguretat de les quatre i ha demostrat les seves credencials amb els primers triomfs, com la Pan Àfrica. Té al costat el gironí Dani Oliveras i aspiren a tot en la categoria de s ide by side.



En vehicles més grans, Nani Roma i l'odenenc Àlex Haro volen oblidar el greu accident del gener passat, tot i que el seu Mini sembla un esglaó per sota dels del vigent campió, Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Cyril Despres i Orlando Terranova o els Toyota de Giniel de Villiers i Nàsser al Attiyah. També en cotxes, nou capítol de la història de superació d'Isidre Esteve. Ja no li val acabar. Ara vol una posició molt millor que la 21a del 2018.



Finalment, el guanyador del 2016 en camions, Gerard de Rooy, torna amb la tripulació habitual en què hi ha el bagenc Moi Torrallardona. El gener passat no van disputar la cursa, ja que van preferir rodar el camió Iveco a l'Africa Race. Ara tornen a veure's les cares amb els gegants russos de Kamaz i amb una escuderia formada també pels holandesos Van Genugten i Van der Heuvel i per l'argentí Federico Villagra.



Lima proclamarà els guanyadors el dia 17 d'un Dakar a l'esprint però en el qual caldrà mastegar molta sorra per poder-se'n sortir.