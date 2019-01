El club continua buscant reforços per al joc interior

? A banda de lligar el base, una peça molt necessària després del fitxatge d'Alex Renfroe pel Partizan i la lesió de Gintvainis, el Baxi no para les gestions per incorporar pivots. Un quatre sembla que és la peça que es busca amb més delit, i a últimes hores ha sonat amb força el nom de Kevin Jones, ex del Baskonia de 29 anys i 2,03, que era al Nanterre. En la posició de cinc també s'ha especulat amb Musli, exjugador del Manresa. Els pivots ara són Lalanne, Sima, Niko Dragovic i Lukovic