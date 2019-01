El Girona i l'Espanyol inicien l'any amb la voluntat de trencar les males ratxes

El Girona visita avui el Llevant a les set de la tarda en un partit en què voldrà recuperar el camí de la victòria, després de finalitzar l'any perdent dos partits a fora de casa i empatant contra el Getafe.

El principal dubte en l'alineació d'Eusebio Sacristán resideix en el carril esquerre del 3-5-2, en què competeixen per un lloc Àlex Granell i el jugador del filial Valery Fernández, tot i que també hi podria entrar Marc Muniesa, principal novetat en la llista juntament amb el davanter juvenil Àlex Pachón. També ha estat convocat el centrecampista coreà del filial Seung-Ho Paik.

El Llevant tindrà la important baixa de Rubén Rochina.

Preguntat sobre què demana al nou any, Eusebio va manifestar ahir que «la permanència. Vull que gaudim, que fem gaudir l'afició i que el Girona sigui a Primera la temporada vinent. També es va mostrar esperançat sobre que arribi algun fitxatge.



Que la setena sigui la bona

Per la seva banda, l'Espanyol rep el Leganés amb la intenció de trencar la dinàmica de sis derrotes seguides a la lliga d'abans de l'aturada nadalenca. Rubi seguirà sense poder disposar del central Hermoso, amb un esquinç al turmell esquerre, i haurà d'escollir entre el brasiler Naldo i el costa-riqueny Óscar Duarte per acompanyar David López a l'eix. Tampoc no hi serà Granero, a qui rellevarà Melendo.

Ahir, Rubi va afirmar que està «molt tranquil, ja que des del nerviosisme no es guanya res. L'equip està mentalitzat. L'important és el resultat, però el grup ha demostrat que si fem el que sabem, podem guanyar» el partit que es jugarà aquesta nit.