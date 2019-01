El gironellenc Oriol Dot, nou fitxatge de l'ambiciós Andorra de Piqué i Gabri

El gironellenc Oriol Dot és el nou jugador del FC Andorra. Dot no tenia equip des que, fa mig any, va acabar la seva etapa al Cerceda gallec i ha declarat a Regió7 que està «molt feliç» de firmar per l''ndorra i que està convençut de formar part d'un projecte de futur «potent i molt il·lusionant».

Segons Dot, «d'entrada jugar a Primera Catalana em feia dubtar, ja que la meva intenció era trobar un equip de Segona B al mercat d'hivern. Quan es van posar en contacte amb mi i em van explicar el projecte de Kosmos i Piqué amb l'Andorra vaig dubtar poc. És un projecte potent, il·lusionant. Tot i que serà difícil, l'objectiu del club és aconseguir pujar aquest any». Després de formar-se al futbol base de l'Espanyol, la Fundació Ferran Martorell i al Sant Andreu, Oriol Dot, de 30 anys, s'ha mogut a Segona B i a Tercera. Ha passat pel Rubí, el Terrassa, l'Europa, el Prat i el Cerceda gallec de la Segona B en la campnaya 17-18: «Vam tenir un bon inici però la vinculació amb el Lugo es va trencar i el club va desaparèixer». Des de l'agost s'ha entrenat amb el Puig-reig tot esperant l'oportunitat per tornar a jugar. El sallentí Gabri lidera a la banqueta un Andorra que també ha fitxat Ernest Forgas, Claudi Bobé, Joan Cervós, Ferran Tacón, Rubén Bover, Fede Bessone i el fill de Tito Vilanova, Adrià.



Mollerussa-Manresa, dijous

El partit que es va suspendre, el dia 23 de desembre, per culpa de la boira, al camp del Mollerussa entre l'equip local i el Manresa es reprendrà el proper dijous, 10 de gener. El resultat en el moment de la suspensió era d'1-0 per a l'equip local. La Federació Catalana ha forçat la represa abans del final de la primera volta. Demà, el Centre d'Esports Manresa rep el Vista Alegre (12 h), en un altre ajornat.