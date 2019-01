L'equip femení de La Salle Manresa s'imposa al Torneig de Nadal de la Seu d'Urgell

La UE Mataró, en la categoria masculina, i La Salle Manresa, en la femenina, van ser guanyadors del 18è Torneig de Nadal del Sedis Bàsquet, jugat al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell. A més a més, enguany l'equip amfitrió femení, el Sedis Tarrés Viatges, va quedar en posicions de podi, amb un tercer lloc final. La competició mini va establir una nova fita amb la participació total de 32 equips d'arreu de Catalunya i d'Andorra, que representaven un total de 15 entitats esportives.

La final masculina va donar un nou títol al Mataró, un habitual ja al palmarès del torneig urgellenc. L'equip groc va superar clarament el Sagrat Cor Tarragona per 73-28. A la final de consolació, el Paidós-ASFE de Sant Fruitós va obtenir el tercer lloc en derrotat el Pardinyes (38-54). A la final femenina, les noies de La Salle Manresa van ser les campiones en vèncer (31-37) el Sagrat Cor Tarragona. El tercer lloc final va ser per al Sedis Tarrés en vèncer la UE Mataró (29-27). Al torneig de Two Ball van guanyar

Ainhoa Esco i Teresa Franch, del Paidós-ASFE). I en el d'habilitats, Martina Santasusana (La Salle).