El Madrid comença l'any en la mateixa línia que el passat i perd dos punts

El Reial Madrid va quedar a set punts del lideratge del Barça en empatar al camp del Vila-real en el partit que havia quedat ajornat corresponent a la jornada anterior. Els locals, que surten del descens per gol average, es van encomanar a la resurrecció de Cazorla per salvar un punt i empatar amb l'Athletic a la classificació.

El duel va començar frenètic i amb tres gols en vint minuts. Van sorprendre els castellonencs amb una acció pel mig de Chukwueze que va alliberar cap a Cazorla qui, de xut creuat i parabòlic, va superar Courtois. Però sense temps ni de celebrar-ho, Carvajal va habilitar Lucas Vázquez i aquest va centrar perquè Benzema, tot sol, empatés de cap. També de cap va arribar l'1-2, en una falta llançada per Kroos i rematada per Varane per sorprendre Asenjo. El Madrid dominava en aquesta fase del partit i fins i tot Modric va anotar el tercer, que va ser anul·lat per un clar fora de joc.

A la represa, Solari va decidir indultar Isco i donar-li uns minuts, però el Madrid no va acabar de sentenciar el resultat amb ell al camp. Luis García, el tècnic de l'equip groguet, va fer entrar al camp els davanters Ekambi i Bacca i va trobar el gol de l'empat quan faltaven vuit minuts per al final, amb una centrada de Pablo Fornals que va tornar a rematar Cazorla, guanyant l'esquena de Marcelo, i davant de la passivitat de Courtois en la sortida.