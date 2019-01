El Madrid es desfà del Maccabi a la segona part i pallissa al Gran Canària

El Reial Madrid va fer bons els pronòstics i va derrotar (91-79) un Maccabi de Tel Aviv que ha millorat i que és més sòlid amb Giannis Sfairopoulos a la banqueta però que encara no arriba al nivell de poder competir amb els més grans d'Europa.

Els blancs van sortir amb una marxa menys de l'habitual en el primer quart i van permetre que els hebreus adquirissin els primers avantatges en el marcador, com ara un 7-12 després d'un triple de Caloiaro. De tota manera, sempre van tenir controlat el Maccabi. Van arribar al primer descans amb un mínim avantatge, i al segon amb el partit empatat a 44 punts, però sempre amb la sensació que es podrien escapar quan s'ho proposessin.

Aquesta situació va arribar al tercer quart. Amb un parcial inicial de 9-2, impulsat per Llull, el Madrid va anar adquirint una diferència propera i superior als deu punts que els visitants ja no van poder eixugar malgrat la bona actuació de l'ala Michael Roll, autor de 23 punts. Pels locals, en el joc coral habitual, va treure el cap Gustavo Ayón, autor de 18 punts, i un total de cinc jugadors més van passar dels deu punts.

Pitjor ho va passar el Gran Canària, que es va veure apallissat pel Khimki i combina bones victòries com la de la setmana passada contra el Zalgiris amb dues desfetes consecutives, a la lliga davant del San Pablo Burgos i ahir. El partit va quedar totalment trencat amb un parcial de 6-27 en el darrer quart, que ja va donar un avantatge al descans al Khimki (36-50) que, lluny de reduir-se, es va anar incrementant fins al final del partit (70-99).



Sense sorpreses

En els altres partits del dia no hi va haver lloc per a les sorpreses. L'Anadolu Efes segueix a la part alta de la classificació després de derrotar amb solvència el Bayern de Munic per 92-77, amb 20 punts del base Micic com a màxim anotador del partit. Encara més folgada va ser la victòria de l'AX Milà, que va derrotar l'irregular Buducnost per 111-94, amb 20 punts de Micov i 19 de Kuzminskas per al triomf final.