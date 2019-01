Més d´11.000 aficionats gaudeixen de l´entrenament del Barça al Miniestadi

Un total d'11.052 aficionats han assistit, al Miniestadi, a l'entrenament de portes obertes que el Barcelona realitza cada any, amb motiu de les festes nadalenques, i que permet als seguidors blaugrana, sobretot els més petits, gaudir de prop dels seus ídols.

Aquesta vegada no han pogut participar en la sessió els lesionats Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen i Rafinha Alcántara i tampoc el migcampista Sergio Busquets, amb malestar general i vòmits, segons ha informat el club català.

El tècnic del Barcelona, Ernesto Valverde, ha comptat de nou amb tres dels futbolistes del Barça B habituals en els entrenaments del primer equip: Iñaki Peña, Juan Miranda i Riqui Puig.

Però un dels protagonistes del matí ha estat el central colombià Jeison Murillo, el nou fitxatge del conjunt blaugrana que assistia sorprès, per primera vegada, a una pràctica amb públic al Mini.

Pancartes de suport per a Leo Messi, Luis Suárez o Jordi Alba i també algun gest de complicitat per als que ja no hi són, perquè a les grades de l'estadi podia veure's algun aficionat nostàlgic amb la samarreta d'Andrés Iniesta.

Els seguidors blaugrana han pogut gaudir de prop, amb passa un cop l'any, dels famosos rondos i també dels partidets d'entrenament, abans de fotografiar-se amb els seus ídols o emportar-se a casa més d'un autògraf.

"Sempre és molt especial aquest dia. A tothom li agrada, perquè veus la cara de felicitat dels nens, com gaudeixen amb les seves famílies, i a tots ens fa feliços que l'afició estigui tan contenta", ha afirmat Sergi Roberto després de l'entrenament.

Un dels nous, el migcampista brasiler Arthur Melo, al·lucinava amb l'ambient del Miniestadi. "Mai havia vist res semblant en un entrenament. En un partit sí, però tanta gent en una entrenament... estic emocionat", reconeixia Arthur abans d'enfilar el vestidor per canviar-se i acudir a la tradicional visita als hospitals barcelonins prevista per a aquest dia.

Aquest any els centres entre els que es repartiran jugadors i cos tècnic són l'Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Vall d'Hebron, Hospital de Sant Pau, Hospital de Barcelona, Hospital de Nens de Barcelona, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Hospital Parc Taulí de Sabadell, el Cottolengo Padre Alegre i a la Casa Ronald McDonald.