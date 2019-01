Oblidant el cop de l'any passat

Un dels accidents més impactants de l'edició del Dakar del 2018 va ser el que van tenir Nani Roma i Àlex Haro a prop de San Juan de Marcona. Les voltes de campana del seu Mini van sortir arreu i van haver d'abandonar. Haro va ajudar l'osonenc resident a Santa Maria de Merlès a acabar l'etapa, tot i que després es van haver de retirar. El binomi entre tots dos fa quatre anys que dura i han aconseguit un quart i un sisè llocs, a prop del podi. Aquest sembla lluny per la competència que hi ha, però no més que altres vegades. A més, el cop està oblidat.