Pavard, els holandesos de l'Ajax i Munir centren l'actualitat blaugrana

L'inici del mercat de fitxatges està sent intens a l'entorn del Barça, malgrat que el director esportiu del club blaugrana, Éric Abidal, va dir que no es farien noves incorporacions a part de la de Jeison Murillo durant el proper mes, però això no vol dir que el club continuï treballant de cara a l'estiu, tant pel que fa a les entrades com a les sortides.

Així, el diari Sport va publicar en la seva edició digital d'ahir que que el club ha establert converses amb l'entorn del defensa internacional francès Benjamin Pavard, campió del món l'estiu passat i que juga a l'Stuttgart.

Segons sembla, al Barça li agrada molt la possibilitat que pugui actuar tant de central, com fa al seu equip, com de lateral dret, com actua amb la selecció del seu país. De fet, el Barça busca jugadors per a aquesta zona, ja que té superàvit de centrals esquerrans, amb Lenglet, Umtiti i Vermaelen, i només Piqué, i ara Murillo, que està cedit, a la dreta.

L'interès per Pavard podria respondre a la dificultat que té el club per lligar el seu gran objectiu en aquesta posició. Es tracta del central de l'Ajax Matthijs de Ligt, que també té una oferta de la Juventus i que ha transcendit que en podria rebre una del París Saint-Germain. Així, segons el diari Marca, tant ell com l'altre objectiu del Barça, Frenkie de Jong, podrien provocar una oferta fora de mercat dels francesos que trastocarien els plans de la secretaria tècnica del club.



Acord amb el Sevilla

D'altra banda, Munir el Haddadi, davanter suplent del Barça, té un acord amb el Sevilla, al qual podria marxar en aquest mercat d'hivern. El davanter madrileny, que finalitza contracte el proper 30 de juny, no ha volgut renovar amb el Barça, que pretenia fer-ho per endur-se alguns diners del transvàs. Ara, el club blaugrana haurà de decidir si deixa marxar gratis el jugador a l'estiu o el ven ara i en cobra algun traspàs. El problema és que si marxa Munir deixa coixa la posició de davanter centre, només amb Luis Suárez, després de la marxa d'Alcácer.