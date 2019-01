El Barça apallissa un fluix Darussafaka i s'aferma amb un sisè lloc a l'Eurolliga

El Barça Lassa no va tenir anit cap problema per derrotar de 32 punts un Darüssafaka, d'Istanbul, que va demostrar ser un dels equips més febles de l'Eurolliga.

El partit es va trencar ja durant el primer quart, quan els de Pesic es van escapar de tretze punts, i els del Barça Lassa doblaven (54-27) el seu rival en arribar al descans. A la segona part va continuar un monòleg barcelonista. Heurtel, amb 7 de 9 en els tirs de dos punts, va ser el jugador més encertat del Barça Lassa, que va anotar 9 de 24 en els llançaments de tres punts. L'entrada al Palau, amb un total de 6.008 espectadors, va ser una altra de les notes positives. La setmana que ve hi haurà doble jornada de l'Eurolliga: dimarts el Barça juga a la pista de Milà i el dijous rebrà el Panathinaikos.



CSKA i Olympiacos sumen

En els altres dos partits d'ahir, en el derbi d'Atenes es va produir la victòria de l'Olympiacos (79-65) en el matx davant de l'etern rival, el Panathinaikos; i a Kaunas no hi va haver sorpresa i el Zalgiris, de Jasikevicius, no va poder derrotar el CSKA, que es va imposar per un estret marge de 5 punts (79-84).

En la classificació, el líder és el Fenerbahçe, amb 15 victòries, per davant del Reial Madrid (13), el CSKA (12), l'Efes i l'Olympiacos (10), el Barça (9), l'Armani Milà i el Bayern de Munic (8). Són els vuit primers, seguits del Zalgiris, el Baskonia i el Panathinaikos (7).