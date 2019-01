El Baskonia acaba cedint a Istanbul després d'un partit d'alts i baixos

El Kirolbet Baskonia, rival demà del Baxi a la lliga Endesa, va saber lluitar fins als darrers minuts en la seva visita al líder de l'Eurolliga, el Fenerbahçe turc. Els bascos, que aquest 2019 han d'acollir a Vitòria la final four continental, queden ara a una victòria dels vuit primers de la competició i mantenen les esperances d'entrar als play-off.

Malgrat les baixes conegudes de Shengelia (absent de les pistes 3 mesos), Granger i Garino, el Baskonia va tenir bons moments, tot i que després del descans els d'Obradovic es van disparar i van arribar a tenir un clar avantatge de 21 punts (69-48). Però aquest cop no va tombar el Baskonia, que es va refer en el darrer quart.

Els de Perasovic, amb un pas endavant per part d'homes com Shields (22 punts) Voigtmann (7 i 13 rebotes) i Hilliard (11), van ser prou capaços de tornar a igualar el matx, fins arribar al 80-79.

En el tram final, els detalls i més encert per part dels locals van decantar la balança. Un triple de Datome va servir per enlairar el Fenerbahçe, que va pressionar molt en defensa. La falta en atac marcada a Hilliard i les cistelles finals de Guduric van segellar la derrota d'un Baskonia que després de jugar a Manresa anirà a Atenes, on jugarà dimarts amb Olympiacos.