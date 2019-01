Bautista sorprèn Djokovic i jugarà la final de Doha davant de Berdych

El jugador castellonenc Roberto Bautista va donar la sorpresa en les semifinals del torneig de Doha i va superar el número 1 mundial, Novak Djokovic, per 3-6, 7-6 i 6-4, amb la qual cosa disputarà avui la final. És la segona vegada en nou partits que Bautista ha derrotat el serbi. El moment decisiu va arribar al desempat del segon set, quan va vèncer per 8-6 i va forçar una tercera màniga que va resoldre a favor. El seu rival a la final serà el txec Tomas Berdych, que va derrotar l'italià Marco Cecchinato per 7-6 i 6-3.