Botí de 35 medalles del CG Berguedà al trofeu de l'Osonagym

El CG Berguedà de Puig-reig va participar al torneig de Nadal Osonagym, organitzat pel Club Gimnàstic Osona, amb presència de clubs catalans, espanyols, italians i francesos. Les gimnastes berguedanes van assolir quatre medalles d'or i una de bronze pel que fa als equips més 30 quant a les classificacions individuals.

En la categoria base 3, el CGB va guanyar amb Ànnia Vilardaga, Maria Reig, Núria Sáez i Carla Bertran. A més, Vilardaga va assolir el primer lloc individual, amb Reig i Sáez completant el podi; també van obtenir medalles en diferents aparells, i va destacar sobretot l'or de Vilardaga en paral·leles.

En base 4, quart lloc de l'equip que era integrat per Naia Sabio, Núria Soler, Gina Vilardaga i Laia Soler, que va ser or en terra. Dins la categoria escolar A de grans, primer lloc per a Júlia Pons, Gina Tort , Arlet Nevado i Bruna Pujols. En individual, triomf de Pons, qui va vèncer també en paral·leles i en barra; Gina Tort s'imposava amb el seu exercici de terra.

En categoria escolar B petites, or de Clàudia Roca, Neus Bartoló, Núria Junyent i Berta Claret. En la classificació per gimnastes van ser or i plata Junyent i Bartoló, respectivament. En escolar B en el grup de grans, primera posició en equips per a Paula Corominas, Olívia Castaño, Lia Obiols i Laia Marfà. Corominas i Marfà van ser les dues primeres individuals.

En la categoria escolar D, Laia Sant va obtenir l'or a l'exercici de terra, i en l'escolar E de grans va ser bronze l'equip format per Júlia Abayà, Carla Soler i Ariadna Macià. En aquest grup qui vencia en el capítol individual era Júlià Abayà, que va completar la jornada plena de bons resultats per part del Centre Gimnàstic Berguedà.