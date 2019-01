El CE Manresa recupera avui el partit amb el Vista Alegre

«Tenim un repte molt bonic, col·locar-nos líders abans de visitar dijous el Mollerussa», diu l'entrenador del Manresa, Andreu Peralta, en relació al partit que el Manresa ha de disputar aquest migdia (12 h) al Congost contra el Vista Alegre de Castelldefels. Va ser ajornat fa unes setmanes per un accident de dos jugadors del conjunt manresà, Ruano i Brian, quan es dirigien al Nou Estadi per enfrontar-se als de la costa. Ara es dona el cas que un dels dos homes accidentats, Brian, ha fitxat pel San Cristóbal, de Tercera Divisió, aquesta mateixa setmana. Ruano pot reaparèixer avui mateix, ja recuperat de les lesions a les cervicals que va patir en la topada.

El CE Manresa és a 3 punts del

líder Mollerussa, però amb millor percentatge de gols. Per això, en cas de victòria manresana, l'equip del Congost es posaria al capdavant de la classificació, tot pendent de l'enfrontament de dijous, del qual només es jugaran 45 minuts i amb avantatge momentani dels locals d'un gol (1-0).

Andreu Peralta no pot comptar, per motius diferents, amb Manel Sala, Leandro i Florent. El tècnic considera que, «malgrat que a fora es pugui veure un partit assequible, internament tenim clar que ens haurem d'esforçar molt davant un conjunt que treu els millors resultats de visitant». Ara mateix, el CE Manresa té una plantilla ben limitada i Peralta confia que aviat arribi «alguna incorporació per poder competir a la segona volta». Respecte a l'Andorra, que ara entrena el sallentí Gabri, que s'estrena avui al camp de l'Almacelles, Peralta manifesta que «està fitxant diversos jugadors de categoria superior que no tenen ritme de competició. Tindran una pressió afegida, poc marge d'error. A veure com ho gestionen».



El Joanenc estrena la gespa

Aquest dissabte també es juga un altre ajornat al Bages, en aquest cas de Segona Catalana, al grup quart. El Joanenc rep el Juan XXIII (13.15 hores) amb l'estrena de la gespa artificial al camp.