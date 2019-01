Fisher pren el relleu del seu amic Renfroe

Va ser un dia intens per al nou base del Baxi Manresa. Al matí va aterrar a Barcelona per passar tot seguit la revisió mèdica i, després de descansar una mica, participar en la sessió d'entrenament sota les ordres de Joan Peñarroya. Avui fa el seu segon assaig abans del seu esperat debut, demà en el partit de lliga al Nou Congost davant del Kirolbet Baskonia (18 hores). Ahir, el Baxi va donar-lo d'alta a l'ACB i Corey Fisher arriba per substituir Alex Renfroe, de qui va explicar, en la compareixença amb els mitjans de comunicació, que són amics des de fa anys i li ha explicat detalls molt bons del que li espera a Manresa. Corey Fisher, de 30 anys, enceta la seva tercera etapa a l'ACB després de les temporades viscudes al Joventut (2012-13) i al San Pablo de Burgos (2017-18).

Amb una aparença física força correcta malgrat les setmanes que fa que no juga partits, des que va marxar del Fos Provence francès, el nou base del Baxi Manresa estava «content d'estar aquí, de viatjar a Barcelona, on he estat sovint. Ha estat un viatge sense escales, des de Nova York. La situació que tenia a França no era massa bona, tenia contracte per un mes, vaig jugar uns quants partits però vaig preferir tornar a casa i allà poder esperar ofertes millors, com la del Baxi que finalment he acceptat». Sobre la seva no continuïtat en el San Pablo al final de la campanya passada, Fisher va detallar que «em van fer una oferta per poder continuar, però jo també estava pendent d'altres possibilitats i no va quallar. La veritat és que vaig estar prou bé a Burgos, va ser una experiència gratificant».

Pel que fa al seu estat de forma, va declarar que «jo em trobo bé, a punt per jugar i donar el millor de mi. Conec aquesta lliga i alguns dels jugadors de l'equip, com Pere Tomàs». Fisher va revelar la relació d'amistat que l'uneix amb el jugador que ara ve precisament a substituir, Renfroe: «Vam coincidir quan vam jugar a la lliga russa, a l'Enisey, és un bon amic i un gran jugador. Som diferents però vinc conscient de quina ha de ser la meva feina i crec que aquí puc fer una mica de tot, allò que faci falta».

Fisher és plenament conscient que arriba a un equip que, tot i les dificultats, està dins una dinàmica positiva: «La meva missió aquí ha de ser ajudar a guanyar partits, mantenir la ratxa positiva que d'aquesta temporada a la lliga». De la plantilla en diu que «és una barreja ben aconseguida de veterans i de joves, els resultats demostren que hi ha química».

Per a l'entrenador Peñarroya va tenir també unes bones paraules i va recordar que «m'he enfrontat a ell en la temporada que vaig ser al Burgos i les referències que en tinc són molt favorables».

Sap de la importància que pot tenir per al club i l'afició entrar a la Copa del Rei, possibilitat oberta amb les 8 victòries que acumula l'equip i a manca de 3 jornades per al final de la primera volta. «Sí, he estat dues temporades jugant a l'ACB i sé el que suposa. Esperem a veure què passa, el principal és anar partit a partit, buscar sempre la victòria quan ens toqui saltar a la pista».



El seu segon partit al Congost

Corey Fisher no va jugar contra el Bàsquet Manresa el curs passat, quan ell era al San Pablo Burgos, perquè va coincidir que l'equip del Bages es trobava aleshores a la LEB Or. Però sí que ho va fer en la temporada 2012-13, quan ell era jugador del Joventut i va disputar dos partits enfront de l'Assignia Manresa.

El primer va ser a l'Olímpic de Badalona, amb triomf de la Penya per 83-71 i amb 11 punts a càrrec de Fisher, que va jugar 25 minuts, amb 3/7 en triples. A la segona volta, el Joventut també va vèncer al Nou Congost (88-92), en un partit del qual «no en recordo res». Va ser a pista 18 minuts, amb 5 punts, mentre Pere Tomàs en convertia 11 per als verd-i-negres, que van remuntar al darrer quart.