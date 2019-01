El Girona deixa escapar dos punts amb el partit guanyat i contra deu

El Girona va perdre una gran oportunitat de guanyar a domicili per culpa d'un gol de Coke per al Llevant a falta de quatre minuts per al final, quan els locals jugaven amb deu homes per expulsió de Postigo en la jugada que va suposar la falta de l'1-2.

Abans, Portu havia avançat els catalans en aprofitar una falta llançada ràpidament per Granell. El Llevant va posar setge a la porteria de Bono i va disposar de bones ocasions fins que Morales, a l'inici de la represa, va retallar Ramalho i va batre Bono pel seu pal amb un fort xut. La jugada decisiva semblava que seria una falta de Postigo a Stuani a la frontal de l'àrea que va suposar l'expulsió del defensa i el gol d'Aleix Garcia, que va fer entrar la pilota pel pal d'Oier. El triomf semblava un fet, però Coke, en rematar una falta lateral i aprofitar un error de Bernardo, va restablir l'empat.