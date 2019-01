Un gol de Borja Iglesias tanca la crisi de l'Espanyol

L'Espanyol va aconseguir per fi sumar punts a la lliga amb una treballada però justa victòria sobre un Leganés massa conservador al principi i que no va tenir gaire recursos per capgirar el resultat a la segona part.

El partit es va decidir aviat, en concret al minut 9, quan David López va veure avançat Cuéllar i va enviar una vaselina des del centre del camp. La pilota va picar al travesser i Borja Iglesias va agafar el rebot i va anotar.

A la primera part, Sergio García, Baptistao i el mateix Borja Iglesias van perdonar el segon contra un rival que dominava sense perill. A la represa, l'Espanyol va dur les regnes a l'inici, però un canvi de dibuix del Leganés, que va passar a línia de quatre a darrere, li va donar més presència en atac. La millor ocasió la va tenir el davanter marroquí El Zhar, però la seva rematada va anar massa alta. A més, Gumbau va veure el camí dels vestidors abans d'hora.