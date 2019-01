L'últim entrenament de portes obertes al Miniestadi reuneix uns 11.000 aficionats

Un total d'11.052 aficionats van assistir ahir al matí a l'entrenament de portes obertes que el Barça du a terme cada any al Miniestadi amb motiu de les festes nadalenques i que permet als seguidors blaugrana gaudir de prop dels seus ídols. Aquest ha de ser el darrer any en què l'acte té lloc en aquesta instal·lació, abans que entri en funcionament el nou estadi Johan Cruyff a la Ciutat Esportiva i el Mini sigui derruït per comença-hi a construir l'Espai Barça i el nou Palau Blaugrana.

En l'entrenament d'ahir no hi van poder participar els lesionats Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen i Rafinha Alcántara, i tampoc Sergio Busquets, amb malestar general i vòmits, segons va informar el club. Per aquest motiu, Ernesto Valverde va comptar amb tres jugadors del filial, Iñaki Peña, Juan Miranda i Riqui Puig.

La jornada va estar presidida per pancartes de suport a Leo Messi, Luis Suárez i Jordi Alba, i també per gestos de complicitat cap als que ja no hi són, com ara Andrés Iniesta, del qual algun aficionat volia una samarreta. Els seguidors van poder gaudir de prop de rondos i de partidets d'entrenaments sense gaire exigència de part dels tècnics, abans de fotografiar-se amb els seus ídols o d'emportar-se a casa més d'un autògraf.

Un dels capitans, Sergi Roberto, va explicar que «a tothom li agrada veure la cara de felicitat dels nens i com gaudeixen amb les seves famílies». Un dels més sorpresos era el brasiler Arthur Melo, que admetia que «mai no havia vist res semblant en un entrenament» com el d'ahir.



Visita conjunta

Després de la sessió va ser el torn de les visites que els jugadors fan cada any a centres mèdics i hospitalaris de la ciutat i rodalies per tal de mostrar el suport a infants que aquests dies hi han d'estar ingressats. La novetat d'aquesta edició era que, a més dels jugadors i tècnics del primer equip i dels directius, també hi van anar les integrants de l'equip femení del Barça. Així, per exemple, a part de Messi i Luis Suárez, a l'Hospital de Barcelona també hi van anar les capitanes de la formació, Vicky Losada i Marta Torrejón. La resta de les dues plantilles també van ser a l'Hospital de Sant Joan de Déu, a la Vall d'Hebron, a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital de Nens de Barcelona, a l'Universtari Germans Trias i Pujol, al Parc Taulí de Sabadell, al Cottolengo Padre Alegre i a la Casa Ronald McDonald. El primer equip masculí prepararà avui la visita de demà a la nit a Getafe.