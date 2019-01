Peñarroya: «Amb Corey, la plantilla millora però espero que ho faci més els propers dies»

En l'habitual roda de premsa de cada prepartit, ahir l'entrenador del Manresa, Joan Peñarroya, va parlar de Corey Fisher i també de la situació precària de la plantilla, que «s'ha arreglat una mica, però només una mica, amb l'arribada del nou base. Esperem que en les properes hores i dies millori més. De moment, el que fem és posar pedaços i això es paga».

Sobre Fisher va manifestar que «és un bon jugador i ara hem de veure com es troba, com assimila el jet lag, el cansament del viatge i el parell de mesos que porta sense competir. Segurament trigarem alguns dies en veure tot el seu potencial. La situació que hi ha l'equip no és molt diferent a la de la setmana passada i no és la ideal per poder anar millorant. És cert que el mercat està com està i la fortuna no ens ha vingut pas de cara, amb incorporacions que ja semblaven fetes i no s'han pogut culminar». En referència a si cal encara fitxar un o dos jugadadors més, Peñarroya va manifestar que «noslatres hem perdut no dos o tres, sinó fins a quatre jugadors, i ara hem pogut portar el Corey».

En relació a l'estat anímic de la plantilla, que va competir malgrat les baixes a Tenerife, Peñarroya va dir que «l'equip està animat, està encaixant tots els cops que hem anat rebent». En la seva valoració de Fisher, l'entrenador va explicar que «primer de tot hem de mirar que ell es trobi còmode, que vagi adaptant-se, que conegui tots els companys. Veurem què ens pot oferir i, a partir d'aquí, el que farem serà adaptar petites coses. El que no farem serà canviar tot el joc d'un equip per un sol home, per important que sigui. De fet, ja el coneixem i sabem quines són les seves aptituds, és un jugador que pot encaixar en el dibuix que tenim. Ara necessitem que ell es posi en forma».

Peñarroya veu positiu que Alex Renfroe i Corey Fisher siguin bons amics i hagin parlat: «Segur, i en tinc plena constància, que l'Alex ha parlat meravelles del club, de la ciutat, del pavelló, de l'afició... Potser fins i tot li ha parlat també bé de l'entrenador... Amb tot això podem estar tranquils. Ens ajuda però hem de tenir paciència, no podem pas esperar un impacte que sigui immediat».