El Reus pot competir però perd tots els drets a La Lliga

El jutge de Disciplina Social de La Lliga va decidir ahir suspendre provisionalment, fins a la resolució de l'expedient disciplinari de torn, tots els drets que té el Reus com a afiliat a l'organisme, però li permet seguir competint a la Lliga 123. En la resolució queda constatada la competència de La Lliga per tramitar i resoldre un expedient disciplinari, la sanció del qual pot eventualment concloure en una sanció que pot anar des de l'advertiment a l'expulsió de La Lliga durant cinc anys».

D'aquesta manera, el jutge acorda «la suspensió del dret a la tramitació de les llicències federatives per La Lliga, ja que s'ha acreditat que el Reus ha impagat molts jugadors, sis dels quals han rescindit la seva relació laboral amb el club per aquest motiu».

El segon punt assenyala «la suspensió del Reus i dels seus dirigents actuals del dret de ser elegibles per a qualsevol dels òrgans associatius de La Lliga», i el tercer, «no adoptar la mesura de suspendre el Reus de participar en la competició professional, ja que si l'AFE (el sindicat de jugadors) no ha interessat cap mesura en concret, La Lliga i el jutge no poden anar més enllà i decidir la tutela en aquests drets». El Reus visita el Màlaga demà a la nit.