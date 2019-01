El València vol un triomf que l'acosti a Europa, i els cuers, sortir del pou

La jornada de dissabte de la lliga té un partit menys per no fer-ne coincidir cap amb les cavalcades de Reis. El València, que ara és vuitè a quatre punts de les places d'accés a la Lliga Europa, vol obtenir un triomf a Vitòria que el podria ajudar a fer un gir positiu, tot i que l'Alabès, cinquè, serà un rival duríssim. També juguen els dos cuers. L'Osca necessita el triomf contra un Betis llançat per mantenir esperances de salvació, i el Rayo, que va guanyar el darrer partit, té una complicada sortida a Valladolid.