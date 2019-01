El Barça inicia l'any amb una prova exigent en la seva visita a Getafe

El FC Barcelona vol començar el 2019 amb bon peu i aconseguir la primera victòria del nou any en un feu que no ha estat fàcil per als blaugranes en els darrers anys. El Coliseum Alfonso Pérez de Getafe rebrà el líder de la lliga amb l'objectiu d'omplir de carbó els homes d'Ernesto Valverde. Un Barça que, per la seva banda, lluitarà per endur-se el seu regal de Reis en forma de tres punts.

Per al partit d'avui (20.45 h), Ernesto Valverde recupera Sergi Roberto i inclou Jeison Murillo, l'últim fitxatge, en la llista de convocats. Una llista a la qual també torna Malcom, recuperat de la darrera lesió. Umtiti, Rafinha, Vermaelen i Samper són baixa per lesió, mentre que Munir, que pot sortir en el mercat d'hivern, ha quedat fora per decisió tècnica.

Màxim respecte pel rival

En la prèvia del matx, Valverde assegurava que l'equip afronta el duel contra el Getafe amb tot l'optimisme del món, malgrat que la visita al Coliseum no serà fàcil. «És un bon rival per començar l'any perquè ens exigirà molt. Som molt conscients de com ens han fet patir en anys anteriors», explicava.

Preguntat pel seu futur, ja que a final de temporada s'acaba el seu contracte i el club té l'opció de prorrogar-lo un any més, l'extremeny no va voler assegurar si continuarà la pròxima temporada com a tècnic blaugrana, ja que els resultats ho condicionen tot, però va afirmar que té ««bona sintonia amb els mandataris».

Pel que fa a la situació a la lliga, amb 7 punts sobre el Madrid, va demanar prudència. «Mantinc el que vaig dir: considerem el Reial Madrid candidat al títol. No són grans les diferències».

D'altra banda, l'Olympique de Lió, rival del Barça a la Lliga de Campions, va eliminar el Bourges a la Copa de França en vèncer per 0-2, amb gols de Terrier i Mendy.

Solari, optimista malgrat tot

L'entrenador del Reial Madrid, Santiago Solari, va assegurar que el nivell de compromís» dels seus futbolistes és «absolutament innegable», malgrat l'entrebanc de dijous contra el Vila-real (2-2), i va recordar que «no s'han d'infravalorar els empats». A més, Solari explicava que el més important és «mantenir el nivell d'energia» en cadascun dels nombrosos partits del gener, començant pel duel d'avui davant la Reial Societat al Bernabéu (18.30h).

En el bàndol blanc, un dels més qüestionats pel seu estat físic és Marcelo. El lateral brasiler ha tingut un primer semestre molt difícil, amb tres lesions musculars. El seu entrenador, però, ha volgut treure ferro a l'assumpte. «Ha tingut tres lesions, llavors vam fer un llarg viatge, una semifinal i una final del Mundial de Clubs. A poc a poc ha anat agafant ritme».

Qui no podrà jugar el partit d'aquesta tarda serà Gareth Bale. El galès pateix una lesió al soli i estará, com a mínim, quinze dies de baixa. El número 11 del conjunt blanc va haver de ser substituit en el partit de dijous a Vila-real. «A priori creiem que és una cosa lleu. Esperem que es recuperi aviat». Avui també es juga un important Sevilla-Atlètic de Madrid, amb els equips situats a 5 i 3 punts del FC Barcelona, respectivament.