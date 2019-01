El Baxi vol donar el millor regal de Reis

L'arribada de Corey Fisher és un alleujament per al Baxi Manresa i avui ha de jugar els seus primers minuts com a nou director de joc de l'equip. Caldrà veure, de tota manera, quina pot ser l'aportació del jugador, acabat d'arribar des de Nova York i amb tan sols un parell d'entrenaments amb els nous companys. Joan Peñarroya, l'entrenador, demana «paciència» amb el jugador, de qui espera que pugui agafar, amb bona nota, el relleu d'Alex Renfroe, que deixa, això sí, el llistó molt alt.

Tenir com a rival el Baskonia no deixa un panorama fàcil per a un Baxi que, amb 8 victòries, manté les aspiracions per jugar la Copa del Rei, si bé el més probable és que hagi de guanyar dos dels tres partits que li queden: el d'avui, el de diumenge que ve a la pista del cuer Delteco i al Congost contra el Madrid, al final de la primera volta. Avui es juguen altres duels amb rivals directes del Manresa: a Badalona, el Joventut (8 triomfs) rep el València Basket de Jaume Ponsarnau i de Rafa Martínez (9); l'Iberostar Tenerife (8) jugarà al pavelló d'un Unicaja (10) que té un peu i mig a la Copa; mentre que el Tecnyconta Saragossa (7), que rep l'UCAM Múrcia, no pot fallar per no quedar despenjat.

El Baskonia, que va perdre per 96-87 a l'Eurolliga a casa del líder Fenerbahçe, té 10 victòries a l'ACB, com l'Unicaja, i, si venç al Congost, s'afegirà al Barça i al Madrid com un altre dels conjunts classificats per a la Copa. Velimir Perasovic té la baixa per a tres mesos del pivot Toko Shengelia, que estava sent el jugador més valuós de l'ACB, i es va endur a Istambul l'ala argentí Patricio Garino, que es recupera de problemes al genoll i no ha reaparegut. Qui no va viatjar va ser el base Jayson Granger, amb un turmell tocat des de fa setmanes. Tot i això, el Baskonia és poderós, amb dos bases de garanties com el veterà Marcelinho i un talentós Luca Vildoza, tir exterior perillós amb Matt Janning, més pivots de 2,10 o més alts com Poirier, Diot i Voigtmann. A la banqueta, el tècnic croat Perasovic, que no regala res, ni per Reis.

Peñarroya va declarar que «hem tingut manca de jugadors, durant la setmana, per portar una bona dinàmica pel que fa al dia a dia, però millorem ara amb l'arribada de Fisher. Ens hem preparat el millor possible i el que ens espera és un gran rival, equip de l'Eurolliga». Del conjunt basc, l'entrenador del Baxi Manresa en diu que «arrossega problemes de caire físic, amb la baixa important de Shengelia, però tenen un munt de jugadors de qualitat, no cal fer cap enumeració. Qualsevol d'ells ens pot fer un estrip. Aquest és un equip amb molt ofici, amb un joc interior molt potent, i caldrà fer un partit molt seriós. Tenim el caliu de la nostra gent, que sempre ens ajuda i avui volem correspondre. Esperem donar la talla».